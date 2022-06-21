Топливо подорожало на российских АЗС

Цены на бензин и летнее дизельное топливо на российских АЗС перешли к росту, свидетельствуют данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса.

Так, стоимость летнего дизельного топлива в среднем по России за минувшую неделю выросла на 8 копеек. При этом в некоторых регионах солярка подорожала на 70-80 копеек.

Литр АИ-95 за отчетную неделю подорожал на 2 копейки, тогда как ранее он дешевел. В основном горючее дорожало в регионах Дальнего Востока. Одновременно в ряде субъектов бензин существенно подешевел — в первую очередь, Якутии и Дагестане.

Цены на бензин на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже на минувшей неделе сильно выросли. Так, Аи-92 по итогам недельных торгов подорожал на 18,5%, Аи-95 — на 20,6%.