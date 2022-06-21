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Зять Шойгу оценил попу Клавы Коки. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
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Певица Клава Кока опубликовала снимки в купальнике во всех соцсетях, ее фигуру оценили многие мужчины, в том числе зять министра обороны РФ Сергея Шойгу — Алексей Столяров.

«Клава Попа», — назвала певица фотографии, на которых она показывает и попу, и грудь.

«Офигеть форма. Слышь, офигенная фигура», — подписал блогер, зять Сергея Шойгу — Алексей Столяров. Он поставил певице лайк. Но подписчики Клавы Коки сразу написали Столярову, что «ты вообще-то уже женат». 

Фото: © t.me/klavacoca

Раньше Клава Кока писала, что до некоторого времени стеснялась выкладывать даже фотографии в купальнике. Но затем в 2021 году она снялась для обложки Playboy.

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