Зять Шойгу оценил попу Клавы Коки. ФОТО

Певица Клава Кока опубликовала снимки в купальнике во всех соцсетях, ее фигуру оценили многие мужчины, в том числе зять министра обороны РФ Сергея Шойгу — Алексей Столяров.

«Клава Попа», — назвала певица фотографии, на которых она показывает и попу, и грудь.

«Офигеть форма. Слышь, офигенная фигура», — подписал блогер, зять Сергея Шойгу — Алексей Столяров. Он поставил певице лайк. Но подписчики Клавы Коки сразу написали Столярову, что «ты вообще-то уже женат».

Раньше Клава Кока писала, что до некоторого времени стеснялась выкладывать даже фотографии в купальнике. Но затем в 2021 году она снялась для обложки Playboy.