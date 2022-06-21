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Упрощенные Lada Granta отдадут врачам

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Svetlov Artem / CC BY 3.0

АвтоВАЗ получил госзаказ на поставку Lada Granta Classic 2022 для медучреждений, сообщили инсайдеры с завода.

«На площадке отгрузки завода сегодня начали формировать так называемые "карты" с большим количеством готовых к отправке заказчикам автомобилей», — пишет паблик Avtograd News в социальной сети «ВКонтакте».

Это белые Lada Granta Classic в кузове седан. На машины нанесены соответствующие медицинские символы и логотипы. Точный объем поставки не уточняется.

Lada Granta в упрощенной комплектации Classic'22 встала на конвейер 8 июня. У таких машин отсутствуют подушки безопасности, кондиционер, антиблокировочная система тормозов (ABS), система курсовой устойчивости (ESP), но есть электростеклоподъемники.

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