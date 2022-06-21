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МИД предупредил Литву о последствиях блокады Калининграда

Источник:
«Соловьев Live»
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Фото: Ji-Elle / CC BY-SA 4.0

Литва должна понимать, что решение остановить транзит грузов в Калининградскую область по железной дороге приведет к ответной реакции, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова

Литовские железные дороги ранее уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита товаров, попавших под санкции Евросоюза.

«Я надеюсь, что остатки какого-то профессионализма в оценке ситуации у представителей Литвы имеются. <…> Они должны понимать последствия — и последствия, к сожалению, наступят», — сказала Захарова в эфире «Соловьев Live».

Поведение Вильнюса Захарова назвала «агрессивным и враждебным». По ее словам, Литва вышла «даже за пределы поведения, противоречащего международному праву».

«Мне кажется, она должны понять главное: когда Россия произносит слово в отношении другой стороны, характеризуя ее поведение как откровенно враждебное, то здесь уже не до разговоров, не до каких-то нахождений формул, которые могли бы увести ситуацию в сторону и сделать вид, что проблемы не существует», — подчеркнула представитель МИД.

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