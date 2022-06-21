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Главред «Новой газеты» продал нобелевскую медаль за $103 млн

Источник:
РБК
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Фото: Олаф Косинский / CC BY-SA 3.0 de

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов продал на аукционе медаль лауреата Нобелевской премии мира за 103,5 миллиона долларов, говорится на сайте американского торгового дома Heritage Auctions.

Первая ставка на лот составила 700 тысяч долларов, но за несколько минут сумма выросла до 16,6 миллиона долларов. Затем анонимный покупатель поставил на медаль сразу 103,5 миллионов, ставку не смог перебить ни один участник аукциона, приводит РБК сообщение торгового дома.

В сообщении торгового дома сказано, что все деньги с продажи медали направят в международный Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) для помощи детям на Украине и в соседних странах. Также часть средств пойдет на поддержку семьей беженцев с Украины и внутренне перемещенных лиц.

Нобелевский комитет присудил премию мира Муратову и филиппинской журналистке Марии Рессе 8 октября 2021 года за «усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и установления прочного мира».

Муратов заявил, что общая сумма премии составила около 40,2 миллиона рублей. Он рассказал, что направил эти деньги на благотворительность.

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