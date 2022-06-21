Россия больше никогда не будет доверять Западу, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу NBC.

«Да, это будет длительный кризис. Мы больше не будем никогда доверять Западу», — приводит ТАСС выдержки из интервью, который Песков дал на английском языке.

Хотя беседа с Песковым продолжалась больше часа, в эфир вышло только несколько фрагментов общей длиной в несколько минут, в которых речь шла о задержанных на Украине американских наемниках, а также несколько процитированных слов пресс-секретаря президента о перспективах развития кризиса.

Песков сказал, что Россия не может гарантировать, что плененные на Украине бывшие американские военнослужащие не будут приговорены к смертной казни.

О том, что двое бывших американских военнослужащих - 39-летний Александер Дрюке и 27-летний Энди Уинх попали в плен под Харьковом, сообщила на прошлой неделе британская газета The Daily Telegraph.