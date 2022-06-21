НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Кремль заявил, что Россия больше не будет доверять Западу

Источник:
ТАСС
517 8
Фото: © Sibnet.ru

Россия больше никогда не будет доверять Западу, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу NBC.

«Да, это будет длительный кризис. Мы больше не будем никогда доверять Западу», — приводит ТАСС выдержки из интервью, который Песков дал на английском языке.

Хотя беседа с Песковым продолжалась больше часа, в эфир вышло только несколько фрагментов общей длиной в несколько минут, в которых речь шла о задержанных на Украине американских наемниках, а также несколько процитированных слов пресс-секретаря президента о перспективах развития кризиса.

Песков сказал, что Россия не может гарантировать, что плененные на Украине бывшие американские военнослужащие не будут приговорены к смертной казни.

О том, что двое бывших американских военнослужащих - 39-летний Александер Дрюке и 27-летний Энди Уинх попали в плен под Харьковом, сообщила на прошлой неделе британская газета The Daily Telegraph.

Еще по теме
Главред «Новой газеты» продал нобелевскую медаль за $103 млн
Россия поставила Литве ультиматум из-за блокады Калининграда
Германия отказалась унижать Россию
Глава Мюнхенской конференции назвал Медведева «клоуном»
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Германия отказалась унижать Россию
Вакцинация от коронавируса станет обязательной
Центробанк предложил девалютизировать накопления россиян
Россия поставила Литве ультиматум из-за блокады Калининграда
Обсуждение (8)
Картина дня
Россия создаст резерв драгметаллов для нужд мобилизации
Рост числа авиакатастроф зафиксирован в России
Выплаты ветеранам и инвалидам предложили увеличить на 50%
Ту‑214 стал претендентом на базовый самолет «Аэрофлот»
Мультимедиа
Самые необычные пляжи России. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Атомные ледоколы России. ФОТО
Топ комментариев

Алекс555

Да и СССР зря разрушили.Был же референдум против разрушения. Враги пролезли в правящую верхушку.

Гроза10

Зря ушли из ГДР. Хотя может и сейчас не поздно вернуться. Мол, ребята, мы уходили по соглашению, что...

Nik3316

Австралия и США сократили поставки СПГ, вентиль по всем трубопроводам медленно но верно закручивается,...

Alhazred

"Унижалка" не отросла еще, вот и не хотят.