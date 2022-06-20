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Шоу «Давай поженимся» заблокировали на YouTube

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Каналы шоу «Модный приговор» и «Давай Поженимся», которые выходят на Первом канале, заблокированы в понедельник на YouTube.

При переходе на канал высвечивается сообщение: «Видео недоступно, потому что связанный с ним аккаунт YouTube был удален».

Продюсированием этих шоу занимается медиагруппа «Красный квадрат». Они работают в России с 2007 года. Самые известные проекты холдинга — «Минута славы», «Давай поженимся», «Кто хочет стать миллионером», «Модный приговор».

В начале марта YouTube заблокировал все российские каналы, финансируемые государством.

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