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Жара вернется в Новосибирск

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Жаркая погода с небольшими дождями на неделе установится в Новосибирске, сообщила Sibnet.ru начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

«В ближайшие три дня в отдельных районах будет небольшой дождь, гроза. При этом будет очень тепло», — сказала синоптик.

Во вторник ночью будет 12-15 градусов, днем — 25-27 градусов тепла. В среду ночью ожидается 16-18 градусов, а днем — 25-27 градусов тепла.

В четверг будет также тепло. Ночью температура достигнет 15-17 градусов, а днем — 24-26 градусов тепла.

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Жизнь #Гео #Новосибирск
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