Жара вернется в Новосибирск

Жаркая погода с небольшими дождями на неделе установится в Новосибирске, сообщила Sibnet.ru начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

«В ближайшие три дня в отдельных районах будет небольшой дождь, гроза. При этом будет очень тепло», — сказала синоптик.

Во вторник ночью будет 12-15 градусов, днем — 25-27 градусов тепла. В среду ночью ожидается 16-18 градусов, а днем — 25-27 градусов тепла.

В четверг будет также тепло. Ночью температура достигнет 15-17 градусов, а днем — 24-26 градусов тепла.