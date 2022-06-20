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Минфин оценил долю нелегального пива в России

Источник:
«Российская газета»
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Минфин России оценивает долю нелегального пива на рынке в 5-10%, рассказал статс-секретарь, заместитель министра финансов Алексей Сазанов.

«Это довольно высокий показатель. Это не совсем нелегальная продукция, а то пиво, с которого не уплачивается акциз. Игнорируя акциз, производителю можно "сэкономить" более 30 рублей за литр», — сказал Сазонов в интервью РГ.

По его словам, так создаются неравные конкурентные условия, «и нелегальные производители получают преимущество перед добросовестными участниками рынка. При этом выпадающие доходы бюджета от этого оцениваются в 10-20 миллиардов рублей ежегодно.

Справиться с проблемой поможет законопроект о создании реестра пивоваров, который сейчас проходит последнюю стадию согласования. Реестр установит для пивоваров такие же требования и санкции, как и к производителям другой алкогольной продукции.

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