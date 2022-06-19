Медведев предсказал развал ЕС до вступления в него Украины

Принятие Украины в Евросоюз возможно только к середине столетия, а к этому моменту и сам ЕС может исчезнуть, считает зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Ситуация с принятием Украины в Евросоюз похожа на построение коммунизма в СССР: дата воплощения этих планов не названа, зато приведено много непроверяемых абстрактных условий. Стало быть, констатировал политик, «реальный срок — середина столетия, не раньше», написал Медведев в своем телеграм-канале.

«А вдруг (стучу по дереву) и ЕС к этому времени исчезнет? Страшно подумать, какой будет скандал, ведь какие жертвы принесены на алтарь вступления в ЕС и какой обман ожиданий несчастных украинцев? Тьфу-тьфу, чтобы не сглазить», — добавил он.

«Ну ведь пообещали. Точно, пообещали. Причем пообещали только Малороссии, даже не Грузии (я бы на их месте обиделся, не говоря уж о Турции). Пообещали, но с условиями. Типа должны стать лучше, чище. Менее коррумпированными, более развитыми, просветленными, умными», — сказал зампред Совбеза.

Но, по его словам, ситуация может случиться такая, как с судьбой СССР. !Коммунизм, может быть, и наступил бы, если бы сохранился сам Союз. А Союз, к сожалению, умер», — заключил подытожил Медведев.