Министр пообещал появление «Москвича» в этом году

Производство автомобилей «Москвич» стартует до конца этого года, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. Он допустил выпуск гибридной или электрической версии.

«Предприятие "Москвич" — бывший "Автофрамос", принадлежавший Renault, до конца года должен запустить (производство). Возможно, это будет гибридная либо электрическая версия»,— цитирует Мантурова ТАСС.

Российские активы группы Renault перешли в госсобственность в середине мая. Мэр Москвы Сергей Собянин говорил, что на заводе возобновят производство легковых автомобилей под историческим брендом «Москвич», однако это будут новые модели.

Предполагается, что это будут автомобили китайской компании. Среди возможных вариантов называются JAC, FAW и BYD. Сами власти пока эту информацию не подтверждают.