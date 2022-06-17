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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Министр пообещал появление «Москвича» в этом году

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Mikhail (Vokabre) Shcherbakov from Moscow, Russia / CC BY-SA 2.0

Производство автомобилей «Москвич» стартует до конца этого года, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. Он допустил выпуск гибридной или электрической версии.

«Предприятие "Москвич" — бывший "Автофрамос", принадлежавший Renault, до конца года должен запустить (производство). Возможно, это будет гибридная либо электрическая версия»,— цитирует Мантурова ТАСС.

Российские активы группы Renault перешли в госсобственность в середине мая. Мэр Москвы Сергей Собянин говорил, что на заводе возобновят производство легковых автомобилей под историческим брендом «Москвич», однако это будут новые модели.

Предполагается, что это будут автомобили китайской компании. Среди возможных вариантов называются JAC, FAW и BYD. Сами власти пока эту информацию не подтверждают.

Тема: Русские машины
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Топ комментариев

Uynachalnica

С кого потребовал? С правительства? Оно потребует с бизнецменов, а бизнецмены потребуют с народа! По...

velam

Ну бургеры они свои делают это да, а все остальное Китай, Тайвань , Корея

velam

А и ресурсы на это все у нас покупают =)

krasprol

А не рановато ли по "путинским местам"? Похоже на глубочайший прогиб.