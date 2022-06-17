Вышел первый тизер байопика о Монро с Аной де Армас

Актриса Ана де Армас оказалась почти копией Мэрилин Монро в
первом тизере байопика «Блондинка».
Фильм «Блондинка» от Netflix показывает связь между
социальной и личной жизни Монро. Авторы проекта заявляют, что картина будет не
автобиографической, а художественной интерпретацией реальности.
Главную роль в картине исполнила Ана де Армас, известная по
детективу «Достать ножи». Также в фильме снялись Бобби Каннавале и Эдриен
Броуди.
Фильм основан на книге Джойс Кэрол Оутс. Премьера
«Блондинки» запланирована на 23 сентября на Netflix.