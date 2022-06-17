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Вышел первый тизер байопика о Монро с Аной де Армас

Источник:
Sibnet.ru
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Актриса Ана де Армас оказалась почти копией Мэрилин Монро в первом тизере байопика «Блондинка».

Фильм «Блондинка» от Netflix показывает связь между социальной и личной жизни Монро. Авторы проекта заявляют, что картина будет не автобиографической, а художественной интерпретацией реальности.

Главную роль в картине исполнила Ана де Армас, известная по детективу «Достать ножи». Также в фильме снялись Бобби Каннавале и Эдриен Броуди.

Фильм основан на книге Джойс Кэрол Оутс.  Премьера «Блондинки» запланирована на 23 сентября на Netflix.

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