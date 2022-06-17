«Игру престолов» продолжат спин‑оффом про Джона Сноу

Актер Кит Харрингтон вернется к роли Джона Сноу в спин-оффе к «Игре престолов», проект запущен в раннюю разработку компанией HBO.

Новый проект посвятят герою Джону Сноу. Сюжет расскажет о приключениях «бастарда» после финала «Игры престолов», когда он отправился за Стену с Одичалыми, сообщило издание THR.

Издание предположило, что благодаря сериалам про отдельных героев «Игры престолов», авторы проекта смогут сгладить впечатление зрителей от финала сериала, который далеко не всем пришелся по вкусу.

Спин-офф про Джона Сноу может положить начало целой серии проектов: про Арью Старк, Сансу Старк, Бриенну Тарт и других персонажей «Игры престолов».