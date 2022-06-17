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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

АвтоВАЗ не собирается возвращаться к бренду «Жигули»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Lothar Spurzem / CC BY-SA 2.0 de

АвтоВАЗ на данный момент не рассматривает возможность возобновления производства автомобилей под брендом «Жигули», заявил президент компании Максим Соколов.

«На данный момент планов возобновить бренд "Жигули" нет», — сказал Соколов в интервью РБК в рамках ПМЭФ.

Соколов добавил, что АвтоВАЗ планирует развивать линейку производства автомобилей различных модификаций под брендом Lada.

«Жигули» — линейка автомобилей ВАЗ от «единички» до «семерки», выпускавшаяся с 1970 по 2014 годы. На экспорт эти же модели шли под брендом Lada. АвтоВАЗ отказался от использования названия «Жигули» в 1990-х, однако слово прочно закрепилось в общественном сознании.

Российские власти собираются возродить бренд «Москвич», после того как завод Renault в Москве перешел к правительству столицы. А пророссийские власти Запорожья заявили, что на мощностях ЗАЗ возможен запуск «Запорожцев».

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Топ комментариев

velam

Ну бургеры они свои делают это да, а все остальное Китай, Тайвань , Корея

velam

А и ресурсы на это все у нас покупают =)

Максим Алейников

А что за проблемы? И почему из нельзя решать за счет увеличения внутреннего потребления?Похоже им нравится...

Grossmeister38rus

Без ABS , подушек безопасности тд