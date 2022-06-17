АвтоВАЗ не собирается возвращаться к бренду «Жигули»

АвтоВАЗ на данный момент не рассматривает возможность возобновления производства автомобилей под брендом «Жигули», заявил президент компании Максим Соколов.

«На данный момент планов возобновить бренд "Жигули" нет», — сказал Соколов в интервью РБК в рамках ПМЭФ.

Соколов добавил, что АвтоВАЗ планирует развивать линейку производства автомобилей различных модификаций под брендом Lada.

«Жигули» — линейка автомобилей ВАЗ от «единички» до «семерки», выпускавшаяся с 1970 по 2014 годы. На экспорт эти же модели шли под брендом Lada. АвтоВАЗ отказался от использования названия «Жигули» в 1990-х, однако слово прочно закрепилось в общественном сознании.

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