Вакцинация от коронавируса станет обязательной

Вакцинацию от коронавирусной инфекции планируется сделать обязательной, она может появиться в Национальном календаре профилактических прививок, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Министр уточнил, что соответствующий законопроект уже внесен на рассмотрение в Госдуму. При этом обсуждение вопроса продолжается, так как специалисты продолжают получать необходимые данные.

«Мы сейчас должны получить определенный опыт, получить данные по дальнейшему развития процесса, но к этому движется. Сегодня мы видим — ряд зарубежных коллег начинают комбинировать вакцину против гриппа и вакцину против COVID-19», — пояснил Мурашко.

Национальный календарь профилактических прививок — утверждаемый приказом правительства документ, определяющий сроки и типы проводимых в бесплатном порядке массовых вакцинаций, включенных в программу ОМС.