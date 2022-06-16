Новосибирская область вошла в «красную зону» по уровню рисков ОСАГО

Новосибирская область заняла 14 место по уровню рисков в ОСАГО за первый квартал 2022 года, свидетельствует рэнкинг регионов Российского Союза Автостраховщиков.

Уровень выплат с учетом расходов на ведение дела составляет 119%, то есть на каждый полученный в данном регионе рубль страховой премии страховщики несут более одного рубля убытков.

Средняя выплата по ОСАГО в регионе составила 89,3 тысячи рублей, что выше средней по России (70,6 тысячи рублей). Это девятое место в стране.

Доля водителей с минимальным значением коэффициента «бонус-малус» в Новосибирской области составляет 32,8%. Доля автомобилей, застрахованных по ОСАГО, среди всех зарегистрированных автомобилей — 63,5%.

Частота страховых случаев в Новосибирской области составляет 6,4% — это пятое место в России. Доля урегулированных ДТП по Европротоколу в общем объеме заявлений — 55,9%.

Мошенничеств со страховкой в Новосибирской области в два раза меньше, чем в среднем по стране.