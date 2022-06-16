«Детективное агентство Мухича» покажут в автокинотеатре Новосибирска

Премьера комедийного сериала «Детективное агентство Мухича» бесплатно покажут в Новосибирске, предпоказ состоится в автокинотеатре Skyline Cinema в субботу.

Телепремьера сериала запланирована на 20 июня на ТНТ. Но зрители Новосибирска смогут увидеть первые серии уже в субботу, 18 июня. Чтобы попасть на автопоказ, нужнозарегистрироваться на сайте ТНТ. Билет на «Детективное агентство Мухича» бесплатный.

«Детективное агентство Мухича» — спин-офф популярного проекта «Полицейский с Рублевки», где отдельно выведена сюжетная линия следователя Мухича и бывшей элитной проститутки Кристины.

По сюжету, Игорь Мухич после очередной выходки теряет место в правоохранительных органах. Перед ним открывается перспектива своего дела мечты – он открывает собственное детективное агентство.

За помощью к сыщику обращается сплошь элита: от спортсменов и бизнесменов до политиков и музыкантов. А Мухич с присущей ему харизмой и креативным методом гонзо-дедукции виртуозно раскрывает дела одно за другим. Не без помощи Кристины – персонального «Ватсона в юбке».

Главные роли в сериале сыграют Роман Попов и София Каштанова, также в кадре появятся Рина Гришина, Александр Дерепко, Сергей Штатнов, которые были персонажами в «Полицейском с Рублевки».