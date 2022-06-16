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Кадыров опроверг слухи о проблемах со здоровьем у Путина

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента России

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что президент России Владимир Путин здоров, у него «бодрый, командный голос» и он готов завершить военную операцию. Так чеченский лидер отреагировал на сообщения украинских СМИ о том, что Путин впал в кому.

«Прочитал нелепую чушь, ерунду, что наш президент впал в кому, сейчас ищут замену. Хочу вас огорчить. Я недавно разговаривал с президентом, у него очень бодрый, командный голос. И он готов завершить спецоперацию максимально не вредя украинскому народу и государству»,— сказал Рамзан Кадыров в аудиосообщении, опубликованном в его телеграм-канале.

Государствам, распространяющим эту информацию, следует «закрыть рты», указал Кадыров. «Вам будет очень потом неловко и неудобно отмазываться, если для этого у вас будет время»,— отметил глава Чечни.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в четверг, 16 июня Путин отправится в Санкт-Петербург — на этот день у него запланирован ряд мероприятий. 17 июня глава государства выступит на заседании Петербургского международного экономического форума.

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pepelmetal

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Maniac.

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Disobedient

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physx

О! Горе то какое, как же теперь жить!