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Белоусов посчитал рубль слишком крепким

Источник:
ТАСС
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Фото: Пресс-служба Правительства РФ / CC BY 4.0

Национальная валюта РФ сейчас слишком укреплена, оптимальным является курс 70-80 рублей за доллар, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

«Рубль у нас переукреплен, 55-60 рублей за доллар — это слишком крепкий курс. Тем более на фоне дефляции и высоких процентных ставок», — сказал Белоусов в интервью ТАСС.

По его словам, «равновесным, комфортным для нашей промышленности является курс от 70 до 80 рублей за доллар».

Белоусов отметил, что Банк России не таргетирует курс рубля, поэтому он «складывается таким, каким есть». «При этом мы видим, что Банк России последовательно снижает ключевую ставку, несколько дней назад снизил ее до 9,5%», — отметил он.

«Это свидетельство того, что у нас проблема высокой инфляции, которая действительно стояла, сейчас уступила место проблемам, связанным, прежде всего, с переукрепленным обменным курсом и необходимостью стимулирования производства», — пояснил первый вице-премьер.

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