Си Цзиньпин поддержал Путина звонком

Действия России по защите национальных интересов в условиях вызовов своей безопасности правомерны, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе диалога лидеры подтвердили стремление к последовательному углублению всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия на всех направлениях, а также констатировали, что российско-китайские отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне.

Путин и Си Цзиньпин подробно рассмотрели перспективы торгово-экономического сотрудничества, годовые объемы которого по прогнозам могут достигнуть рекордных показателей.

Главы государств договорились о расширении кооперации в областях энергетики, финансов, промышленного производства и транспорта, а также в других сферах с учетом осложнившейся ситуации в глобальной экономике.