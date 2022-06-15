НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Си Цзиньпин поддержал Путина звонком

Источник:
Sibnet.ru
515 7
Фото: © пресс-служба президента РФ

Действия России по защите национальных интересов в условиях вызовов своей безопасности правомерны, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе диалога лидеры подтвердили стремление к последовательному углублению всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия на всех направлениях, а также констатировали, что российско-китайские отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне.

Путин и Си Цзиньпин подробно рассмотрели перспективы торгово-экономического сотрудничества, годовые объемы которого по прогнозам могут достигнуть рекордных показателей.

Главы государств договорились о расширении кооперации в областях энергетики, финансов, промышленного производства и транспорта, а также в других сферах с учетом осложнившейся ситуации в глобальной экономике.

Еще по теме
Медведев усомнился в существовании Украины через два года
Блинкен допустил территориальные уступки со стороны Украины
Путин сделает заявление о ситуации в мировой политике и экономике
Папа Римский заявил о начале третьей мировой войны
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Путин выступит с «чрезвычайно важным» обращением
Российские дроны‑камикадзе доказали эффективность на Украине
Интернет-трафик российских пользователей детализируют
Камеры наблюдения зоопарка запечатлели жуткое существо
Обсуждение (7)
О самом главном
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Приметы богатства: как притянуть деньги
Все статьи
Мультимедиа
Самые необычные пляжи России. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Атомные ледоколы России. ФОТО
Самое обсуждаемое
57
Эрдоган обсудит «зерновой коридор» с Путиным и Зеленским
56
Генсек НАТО допустил территориальные уступки Украины ради мира
53
Украина получит немецкое тяжелое вооружение
42
Украина раскрыла число вооружений для «паритета»
40
Байден пожаловался на «путинский налог»