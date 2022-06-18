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Песни про Донбасс в исполнении звезд поп-рока

Источник:
Sibnet.ru
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Артисты говорили и пели о Донбассе еще в 2014 году. Сейчас, когда к спецоперации приковало внимание всего мира, песни о происходящем на Украине стали еще актуальнее.

Одной из первых артистов, кто через творчество рассказывал о пугающей ситуации на Донбассе, стала певица Юлия Чичерина. Она не только выражала свою позицию в песнях, но и принимала активное участие в гуманитарной помощи пострадавшим.

Тогда в репертуаре Чичериной появилась песня «Пожалуйста». Композиция посвящена девочке Ане Костенко, погибшей 13 августа 2014 года в результате взрыва кассетного снаряда на детском пляже города Зугрэс Донецкой области.

Основатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов в 2017 году выпустил песню «На Берлин», а спустя пять лет появился и клип, посвященный конфликту на Донбассе. С композицией Самойлов выступал в Донецке.

В песне говорится о конфликте на Донбассе. «Беда, да не одна, под "Градами" города. По Дону гуляет, смерч нагоняя, коричневая чума», — поет Вадим Самойлов.

Среди других популярных исполнителей о конфликте на Донбассе пели группы «Би-2», 7Б, «Куба», певица Мара. Все музыканты отразили боль потери близких, братскую вражду, веру в светлое будущее.

Многие артисты сами были свидетелями страшных событий 2014 года. Например, певица Мара в период развертывания «Евромайдана» гастролировала по Украине. Она наблюдала подъем патриотизма у русскоязычного населения, нагнетание сепаратистских настроений у украинцев.

После этого Мара выпустила альбом «Война и Мир», а песню «Раненые города» посвятила обстрелянным Донецку и Луганску.

Вооруженный конфликт на Донбассе начался в апреле 2014 года. Боевые действия велись ВСУ и вооруженными формированиями сторонников самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. 

По оценке Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, общее число погибших во время конфликта превышает 12 тысяч человек.

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Топ комментариев

Sergej86

Чем нас будут травить, если смотришь ютуб в магазинах и так просрочки "тьма".Опять фигню придумал.

Uynachalnica

С кого потребовал? С правительства? Оно потребует с бизнецменов, а бизнецмены потребуют с народа! По...

pepelmetal

А кто в здравом уме и при памяти туда поедет ?

pepelmetal

Странно, а русских танков и солдат даже остановиться не попросили