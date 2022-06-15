Ростуризм досрочно закрыл программу детского кешбэка с 15 июня, сообщается на сайте ведомства. Изначально программу планировали завершить 31 августа.

«Динамика спроса на путевки в детские лагеря по программе детского кешбэка в этом году в 2 раза превысила прошлогодние показатели. Так, на начало июня по программе уже куплено более 550 тысяч путевок», — сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

По ее словам, загрузка в лагерях-участниках программы на текущий момент составляет более 90%. В программе участвует в 1,5 раза больше лагерей. Впервые к участию в программе допущены не только стационарные лагеря, но и палаточные.

По условиям программы, туристическую поездку с проживанием в гостинице длительностью от двух ночей необходимо оплатить картой российской национальной платежной системы «Мир», в течение пяти дней клиент получит 50% от стоимости поездки, максимальная сумма — 20 тысяч рублей.

Первые продажи в рамках программы детского кешбэка начались 31 марта. Отмечается, что почти всю сумму, выделенную на программу, уже вернули на карточки родителей. Общая сумма кешбэка на сегодня превысила 7,5 миллиарда рублей.