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Ростуризм досрочно закрыл программу детского кешбэка

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Ростуризм досрочно закрыл программу детского кешбэка с 15 июня, сообщается на сайте ведомства. Изначально программу планировали завершить 31 августа.

«Динамика спроса на путевки в детские лагеря по программе детского кешбэка в этом году в 2 раза превысила прошлогодние показатели. Так, на начало июня по программе уже куплено более 550 тысяч путевок», — сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

По ее словам, загрузка в лагерях-участниках программы на текущий момент составляет более 90%. В программе участвует в 1,5 раза больше лагерей. Впервые к участию в программе допущены не только стационарные лагеря, но и палаточные.

По условиям программы, туристическую поездку с проживанием в гостинице длительностью от двух ночей необходимо оплатить картой российской национальной платежной системы «Мир», в течение пяти дней клиент получит 50% от стоимости поездки, максимальная сумма — 20 тысяч рублей.

Первые продажи в рамках программы детского кешбэка начались 31 марта. Отмечается, что почти всю сумму, выделенную на программу, уже вернули на карточки родителей. Общая сумма кешбэка на сегодня превысила 7,5 миллиарда рублей.

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Disobedient

Бубочка устроил истерику. "Ты немецкий бюргер, обещал что ради меня пойдешь на все, запороть экономику...

Maniac.

Первые сталкеры не больно то по европе распродались. там примерно 20-30% было раскуплено на всю европу....

pepelmetal

Можно им и вообще перекрыть, чтобы поняли чего стоит русофобия в современном мире

physx

О! Горе то какое, как же теперь жить!