Новосибирский ученый назвал способ борьбы с грызунами на даче

Завлабораторией структуры и динамики популяций животных Института систематики и экологии животных СО РАН Евгений Новиков описал различия между мышами и полевками, которые могут вредить на огороде, и назвал способы борьбы с грызунами на даче.

Весной многие дачники и владельцы приусадебных участков столкнулись с очень неприятным сюрпризом: объеденная кора и ветки плодовых и даже хвойных деревьев, съеденные листья клубники, «подстриженные газоны». И везде – следы активной жизнедеятельности: норы и колбаски выкопанной земли.

«В этом году большой численности достигло сразу несколько видов полевок. Это не мыши. Мышь имеет длинный хвост, большие глаза и уши. Они питаются зерном», — сказал на видео от Института ученый.

Он отметил, что полевки питаются зеленью, а зимой подземными частями растений — клубнями, корнями и корой. Хорошая погода осенью позволила несколько видам полевок в Новосибирской области оставить много потомства.

Чтобы снизить ущерб от полевок и мышей, ученый предлагает отлавливать грызунов, летом и особенно осенью, когда они готовятся к зиме. Можно ловить на стандартную мышеловку, но лучше ставить ее только по ночам, чтобы не попалось домашнее животное.

«Для мышей приманка — кусочек обжаренного в подсолнечном масле хлеба, а для полевки – морковка», — отметил Новиков.

Еще один вариант ловушки — вкопать по периметру огорода емкости, например, пятилитровые бутыли от воды со срезанными верхом. Чтобы вверх был вровень с грунтом и бегущий по земле зверь не видел препятствий, и упал в эту емкость. Но за такими ловушками надо следить, в нее могут попасть землеройки, ежи и насекомые.