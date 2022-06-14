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Зеленский призвал Шольца сделать выбор между Украиной и Россией

Источник:
ТАСС
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Фото: PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website / CC BY 4.0

Канцлер Германии Олаф Шольц должен заверить Украину в своей поддержке, а не балансировать между Киевом и Москвой, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

«Нам нужно от канцлера Шольца, чтобы он заверил нас в поддержке Украины. Он и его правительство должны принять решение: не следует пытаться усесться на шпагат между Украиной и отношениями с Россией, вместо этого нужно выбрать для себя, где расставить приоритеты», — приводит ТАСС слова Зеленского.

Президент Украины также обратил внимание на то, что Германия позже начала помогать Украине оружием. «Это не риторика, это факт», — отметил он.

Шольц неоднократно выражал поддержку киевским властям, а также осуждал российскую военную спецоперацию, поддерживал европейские санкции.

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