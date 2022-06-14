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Красноярец выманил миллионы у женщин с сайта знакомств

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Мужчина знакомился с женщинами, окружал их роскошью, а затем просил занять денег, которые никогда не отдавал, сообщает прокуратура Красноярского края.

По версии следствия, 51-летний мужчина шесть лет знакомился с разными женщинами через приложения для знакомств. 

Он старался произвести впечатление состоятельного человека, демонстрировал перед девушками дорогостоящие автомобили, гаджеты, одевался в брендовую одежду, приглашал в рестораны. 

Затем он говорил им, что у него возникли проблемы с бизнесом и просил женщин оформить займы и отдать деньги. Все деньги, которые злоумышленник брал у женщин, тратил на себя и никогда не возвращал. Так он похитил у девяти знакомых 13,5 миллиона рублей.

Полученные от женщин денежные средства от тратил на себя, долги не возвращал. Двое его соучастников выступали в роли продавцов по сделкам.

Мужчина обвиняется в мошенничестве. Ему грозит до двух лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в Советский районный суд Красноярска.

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Топ комментариев

Uynachalnica

Непонятно, а почему снова не проперевакцинироваться, наш же спутник всех спасает и осложнений никаких...

Asd10

Да они уже сами всей натой в шоке. Недельный запас бк за день..., а ржавелины ваще валяются где попало......

Alhazred

ВСУ предполагает, а ВСР располагает))) Не будет толку от этого убогого ленд-лиза)))

Alhazred

Бггг! А что, будет больше? Одноразово Запад в любом случае не сможет это все предоставить. Ну а по мелочи...