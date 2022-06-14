Мужчина знакомился с женщинами, окружал их роскошью, а затем
просил занять денег, которые никогда не отдавал, сообщает прокуратура
Красноярского края.
По версии следствия, 51-летний мужчина шесть лет знакомился с разными женщинами через приложения для знакомств.
Он старался произвести
впечатление состоятельного человека, демонстрировал перед девушками дорогостоящие
автомобили, гаджеты, одевался в брендовую одежду, приглашал в рестораны.
Затем он говорил им, что у него возникли проблемы с бизнесом
и просил женщин оформить займы и отдать деньги. Все деньги, которые злоумышленник брал у женщин, тратил на себя и никогда не
возвращал. Так он похитил у девяти знакомых 13,5 миллиона рублей.
Полученные от женщин денежные средства от тратил на себя,
долги не возвращал. Двое его соучастников выступали в роли продавцов по
сделкам.
Мужчина обвиняется в мошенничестве. Ему грозит до двух лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в Советский районный суд Красноярска.
UynachalnicaНепонятно, а почему снова не проперевакцинироваться, наш же спутник всех спасает и осложнений никаких...
Asd10Да они уже сами всей натой в шоке. Недельный запас бк за день..., а ржавелины ваще валяются где попало......
AlhazredВСУ предполагает, а ВСР располагает))) Не будет толку от этого убогого ленд-лиза)))
AlhazredБггг! А что, будет больше? Одноразово Запад в любом случае не сможет это все предоставить. Ну а по мелочи...