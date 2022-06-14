Леди Гагу пророчат на роль во второй части «Джокера»

Певица Леди Гага может присоединится к касту актеров во второй фильм про Джокера с Хоакином Фениксом.

Представители Леди Гаги уже ведут переговоры с продюсерами второго «Джокера», сообщает The Hollywood Reporter. Какое место в проекте могла бы занять певица, пока неизвестно.

Гага имеет успешный опыт съемок в кино. Фильм «Звезда родилась», где она сыграла в дуэте с Брэдли Купером завоевал несколько номинаций «Оскара», в том числе сама Гага была номинирована на премию за лучшую женскую роль.

Сиквел «Джокера» получил название — «Joker: Folie deux». Приставка переводится как «безумие на двоих». Пока завершена только работа над сценарием, к чтению которого уже приступил Хоакин Феникс.