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Леди Гагу пророчат на роль во второй части «Джокера»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Carlos M. Vazquez II

Певица Леди Гага может присоединится к касту актеров во второй фильм про Джокера с Хоакином Фениксом.

Представители Леди Гаги уже ведут переговоры с продюсерами второго «Джокера», сообщает The Hollywood Reporter. Какое место в проекте могла бы занять певица, пока неизвестно.

Гага имеет успешный опыт съемок в кино. Фильм «Звезда родилась», где она сыграла в дуэте с Брэдли Купером завоевал несколько номинаций «Оскара», в том числе сама Гага была номинирована на премию за лучшую женскую роль.

Сиквел «Джокера» получил название — «Joker: Folie deux». Приставка переводится как «безумие на двоих». Пока завершена только работа над сценарием, к чтению которого уже приступил Хоакин Феникс.

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