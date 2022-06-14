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Каждый четвертый новосибирец готов переехать ради работы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Каждый четвертый новосибирец, находящийся в поиске работы в мае и июне, заявил в резюме о готовности к переезду, сообщает платформа онлайн-рекрутинга hh.ru.

Среди соискателей, которые рассматривают работу с релокацией, больше всего менеджеров по продажам и менеджеров по работе с клиентами (10%), программистов и разработчиков (5%), руководителей проектов и администраторов (по 4%), руководителей отдела продаж, аналитиков, инженеров-конструкторов, а также инженеров-проектировщиков (по 3%).

Чаще к переезду ради работы готовы мужчины (60%), реже женщины — 40%. 37% соискателей находятся в возрасте 18-30 лет, еще 34% - в возрасте 30-40 лет.

Остальные возрастные группы существенно меньше: 20% — 40-50 лет; 6% — 50-60 лет; по 1% — 14-18 лет и старше 60 лет. 

Большинство кандидатов из Новосибирской области, рассматривающих работу с релокацией, хотели бы зарабатывать 45-90 тысяч рублей. 15% соискателей рассчитывают на зарплату выше 90 тысяч, из них 9% хотят получать 90 135тысяч рублей, а 6% - 135- 230 тысяч рублей.

Самые высокие зарплатные ожидания зафиксированы у программистов, разработчиков, руководителей проектов, а также у кандидатов на позиции генерального или исполнительный директора.

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Сибирь #Новосибирск #Рынок труда
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Uynachalnica

Непонятно, а почему снова не проперевакцинироваться, наш же спутник всех спасает и осложнений никаких...

Alhazred

Бггг! А что, будет больше? Одноразово Запад в любом случае не сможет это все предоставить. Ну а по мелочи...

Uynachalnica

"При этом он продолжил соблюдать все введенные меры предосторожности." - вообще-то никто никаких мер...

Alhazred

И где все это взять? Особенно все и сразу Мелкими партиями этот ленд-лиз бесмысленнен.