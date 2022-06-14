Каждый четвертый новосибирец готов переехать ради работы

Каждый четвертый новосибирец, находящийся в поиске работы в мае и июне, заявил в резюме о готовности к переезду, сообщает платформа онлайн-рекрутинга hh.ru.
Среди соискателей, которые рассматривают работу с релокацией,
больше всего менеджеров по продажам и менеджеров по работе с
клиентами (10%), программистов и разработчиков (5%), руководителей
проектов и администраторов (по 4%), руководителей отдела продаж, аналитиков,
инженеров-конструкторов, а также инженеров-проектировщиков (по 3%).
Чаще к переезду ради работы готовы мужчины (60%), реже
женщины — 40%. 37% соискателей находятся в возрасте 18-30 лет, еще 34% - в
возрасте 30-40 лет.
Остальные возрастные группы существенно меньше: 20% — 40-50
лет; 6% — 50-60 лет; по 1% — 14-18 лет и старше 60 лет.
Большинство кандидатов из Новосибирской области,
рассматривающих работу с релокацией, хотели бы зарабатывать 45-90 тысяч рублей.
15% соискателей рассчитывают на зарплату выше 90 тысяч, из них 9% хотят
получать 90— 135тысяч
рублей, а 6% - 135- 230 тысяч рублей.
Самые высокие зарплатные ожидания зафиксированы у
программистов, разработчиков, руководителей проектов, а также у кандидатов на
позиции генерального или исполнительный директора.
UynachalnicaНепонятно, а почему снова не проперевакцинироваться, наш же спутник всех спасает и осложнений никаких...
AlhazredБггг! А что, будет больше? Одноразово Запад в любом случае не сможет это все предоставить. Ну а по мелочи...
Uynachalnica"При этом он продолжил соблюдать все введенные меры предосторожности." - вообще-то никто никаких мер...
AlhazredИ где все это взять? Особенно все и сразу Мелкими партиями этот ленд-лиз бесмысленнен.