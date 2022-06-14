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Сургут опозорили за исполнение песни Макса Барских на Дне России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Okras / CC BY-SA 4.0

Песня «Туманы» украинского певца Макса Барских прозвучала на концерте, посвященном Дню России. Инцидент произошел в Сургуте.

Песню Барских исполнил местный музыкант. Видео с выступленияопубликовали в паблике «ЧП Сургут». В комментариях пользователи Сети назвали случившееся «позором».

Макс Барских и его творчество стало для россиян триггером после того, как исполнитель нелестно высказался о стране и назвал ее жителей «дырявыми». Также украинский исполнитель запретил свою музыку в России, отменил все концерты без возврата денег за билеты.

Песня «Туманы» считается хитом украинского музыканта. Также российские слушатели могут узнать певца по трекам «Неверная», «Лей не жалей».

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Топ комментариев

Uynachalnica

Непонятно, а почему снова не проперевакцинироваться, наш же спутник всех спасает и осложнений никаких...

Alhazred

Бггг! А что, будет больше? Одноразово Запад в любом случае не сможет это все предоставить. Ну а по мелочи...

Uynachalnica

"При этом он продолжил соблюдать все введенные меры предосторожности." - вообще-то никто никаких мер...

Alhazred

И где все это взять? Особенно все и сразу Мелкими партиями этот ленд-лиз бесмысленнен.