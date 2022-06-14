Сургут опозорили за исполнение песни Макса Барских на Дне России

Песня «Туманы» украинского певца Макса Барских прозвучала на концерте, посвященном Дню России. Инцидент произошел в Сургуте.

Песню Барских исполнил местный музыкант. Видео с выступленияопубликовали в паблике «ЧП Сургут». В комментариях пользователи Сети назвали случившееся «позором».

Макс Барских и его творчество стало для россиян триггером после того, как исполнитель нелестно высказался о стране и назвал ее жителей «дырявыми». Также украинский исполнитель запретил свою музыку в России, отменил все концерты без возврата денег за билеты.

Песня «Туманы» считается хитом украинского музыканта. Также российские слушатели могут узнать певца по трекам «Неверная», «Лей не жалей».