Гуру дипломатии призвал найти место России в мире

Запад должен учесть российские интересы при обсуждении мирного урегулирования ситуации на Украине во избежание окончательного сближения России и Китая, заявил патриарх мировой дипломатии Генри Киссинджер.

«Сейчас вопрос состоит в том, как закончить эту войну. По ее завершении необходимо найти место для Украины, а также для России, если мы не хотим, чтобы Россия стала форпостом Китая в Европе», —цитирует ТАСС Киссинджера.

Рассуждая о НАТО, Киссинджер заявил, что «важно сохранять» альянс, который «отражает сотрудничество между Европой и Америкой», но необходимо «признать тот факт, что большие события грядут» на Ближнем Востоке и в Азии.

«Они [страны-члены НАТО] объединились по вопросу Украины, поскольку это напомнило им о [старых] угрозах. Они очень хорошо себя проявили, и я поддерживаю то, что они сделали», — сказал дипломат.

Генри Киссинджер занимал пост советник президента США по национальной безопасности (1969-1975 годы) и госсекретаря (1973-1977 годы).