Гуру дипломатии призвал найти место России в мире

Запад должен учесть российские интересы при обсуждении мирного урегулирования ситуации на Украине во избежание окончательного сближения России и Китая, заявил патриарх мировой дипломатии Генри Киссинджер.
«Сейчас вопрос состоит в том, как закончить эту войну. По ее завершении необходимо найти место для Украины, а также для России, если мы не хотим, чтобы Россия стала форпостом Китая в Европе», —цитирует ТАСС Киссинджера.
Рассуждая о НАТО, Киссинджер заявил, что «важно сохранять» альянс, который «отражает сотрудничество между Европой и Америкой», но необходимо «признать тот факт, что большие события грядут» на Ближнем Востоке и в Азии.
«Они [страны-члены НАТО] объединились по вопросу Украины, поскольку это напомнило им о [старых] угрозах. Они очень хорошо себя проявили, и я поддерживаю то, что они сделали», — сказал дипломат.
Генри Киссинджер занимал пост советник президента США по национальной безопасности (1969-1975 годы) и госсекретаря (1973-1977 годы).
corrector"Немецкое тяжелое вооружение прибудет на Украину 22 июня.." 22 го, июня... ну тупые!
mosquito__2010Эта американская истеричка под названием Президент США смешна до коликов ))). Это всё не я ! Это всё...
DickyОй что с вашей методичкой несоответствие.сказать нечего.Обоснуй отрок что к чему,гений сибнета
mosquito__2010Мой диван не согласен с Вашей позицией.