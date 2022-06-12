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Гуру дипломатии призвал найти место России в мире

Источник:
ТАСС
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Фото: U.S. Department of State from United States

Запад должен учесть российские интересы при обсуждении мирного урегулирования ситуации на Украине во избежание окончательного сближения России и Китая, заявил патриарх мировой дипломатии Генри Киссинджер.

«Сейчас вопрос состоит в том, как закончить эту войну. По ее завершении необходимо найти место для Украины, а также для России, если мы не хотим, чтобы Россия стала форпостом Китая в Европе», —цитирует ТАСС Киссинджера.

Рассуждая о НАТО, Киссинджер заявил, что «важно сохранять» альянс, который «отражает сотрудничество между Европой и Америкой», но необходимо «признать тот факт, что большие события грядут» на Ближнем Востоке и в Азии.

«Они [страны-члены НАТО] объединились по вопросу Украины, поскольку это напомнило им о [старых] угрозах. Они очень хорошо себя проявили, и я поддерживаю то, что они сделали», — сказал дипломат.

Генри Киссинджер занимал пост советник президента США по национальной безопасности (1969-1975 годы) и госсекретаря (1973-1977 годы).

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corrector

"Немецкое тяжелое вооружение прибудет на Украину 22 июня.." 22 го, июня... ну тупые!

mosquito__2010

Эта американская истеричка под названием Президент США смешна до коликов ))). Это всё не я ! Это всё...

Dicky

Ой что с вашей методичкой несоответствие.сказать нечего.Обоснуй отрок что к чему,гений сибнета

mosquito__2010

Мой диван не согласен с Вашей позицией.