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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Кадыров стихами обратился к «наивной Украине»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © vk.com/ramzan

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале зачитал стихотворение, обращенное к Украине.

В стихотворении Кадыров упомянул трагическую судьбу Тараса Бульбы, вспомнил гетмана Ивана Мазепу и националиста Семена Петлюру, а также обвинил Запад в разлуке братских народов.

«Украина, Украина, в чем же прячется подвох? Ты прекрасна и наивна на развалинах эпох. И теперь тобою рулят маской ложного добра, те, что жгли Тараса Бульбу на порогах у Днепра», — продекламировал глава Чечни.

Затем Кадыров предложил Украине «позвать своих сынов, чтоб сегодня, как когда-то, с нами брали Киев вновь». Он также призвал украинцев опомниться и стряхнуть бандеровщину.

«Неужели мы забудем, как наши деды были бок о бок в сырых окопах? Неужели мы забудем, что говорим на братских языках? Неужели мы верим, что Западу кто-то небезразличен из нас?», — задался вопросами чеченский лидер.

По словам Кадырова, «украинский народ — не враг России». «У нас одна история, потрепанная фашизмом, и одно будущее, без национализма. Не надо бояться хунты, которая запугивает своими заявлениями всю страну», — подытожил он.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Россия #Мир
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Топ комментариев

D762

ваша династия клоунов, каких только номеров не придумает! сам-то, чем удивишь?

ponhik78

Ну то есть твои влажные фантазии и не более?

ld_andrey

Да, это я как раз видел, как ВСУшники колени простреливают - нелюди.

Tanatholog

Развалин Донецка и Луганска за предыдущие годы тебе мало?