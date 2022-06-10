Кадыров стихами обратился к «наивной Украине»

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале зачитал стихотворение, обращенное к Украине.

В стихотворении Кадыров упомянул трагическую судьбу Тараса Бульбы, вспомнил гетмана Ивана Мазепу и националиста Семена Петлюру, а также обвинил Запад в разлуке братских народов.

«Украина, Украина, в чем же прячется подвох? Ты прекрасна и наивна на развалинах эпох. И теперь тобою рулят маской ложного добра, те, что жгли Тараса Бульбу на порогах у Днепра», — продекламировал глава Чечни.

Затем Кадыров предложил Украине «позвать своих сынов, чтоб сегодня, как когда-то, с нами брали Киев вновь». Он также призвал украинцев опомниться и стряхнуть бандеровщину.

«Неужели мы забудем, как наши деды были бок о бок в сырых окопах? Неужели мы забудем, что говорим на братских языках? Неужели мы верим, что Западу кто-то небезразличен из нас?», — задался вопросами чеченский лидер.

По словам Кадырова, «украинский народ — не враг России». «У нас одна история, потрепанная фашизмом, и одно будущее, без национализма. Не надо бояться хунты, которая запугивает своими заявлениями всю страну», — подытожил он.