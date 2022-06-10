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Митволя задержали в связи с делом о красноярском метро

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Антон Носик / CC BY 3.0

Правоохранительные органы арестовали бывшего замглавы Росприроднадзора Олега Митволя  по делу о хищении при инженерных изысканиях для строительства красноярского метро, сообщил источник.

Митволя задержали сотрудники ФСБ 8 июня в аэропорту Внуково при попытке вылететь в Дубай. После этого его сопроводили в Красноярск, где суд отправил его под арест на месяц, сообщил РБК источник в силовых структурах.

По данным собеседников РБК, мужчину подозревают в хищении 900 миллионов рублей, выделенных аффилированной с ним проектной организации на строительство метро в Красноярске. Уголовное дело было возбуждено в мае. 

В сентябре 2019 года красноярское «Краевое транспортное управление» заключило контракт с АО «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» («Красноярский ТИСИЗ»), которое должно было провести инженерные изыскания в рамках строительства новых станций красноярского метро. С 2018 года Митволь был председателем совета директоров «Красноярского ТИСИЗа».

 По данным следствия, «Красноярский ТИСИЗ» выполнил лишь часть работ. За свою работу организация получила оплату в полном размере — 954 миллиона рублей.


 


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