Митволя задержали в связи с делом о красноярском метро

Правоохранительные органы арестовали бывшего замглавы Росприроднадзора Олега Митволя по делу о хищении при инженерных изысканиях для строительства красноярского метро, сообщил источник.

Митволя задержали сотрудники ФСБ 8 июня в аэропорту Внуково при попытке вылететь в Дубай. После этого его сопроводили в Красноярск, где суд отправил его под арест на месяц, сообщил РБК источник в силовых структурах.

По данным собеседников РБК, мужчину подозревают в хищении 900 миллионов рублей, выделенных аффилированной с ним проектной организации на строительство метро в Красноярске. Уголовное дело было возбуждено в мае.

В сентябре 2019 года красноярское «Краевое транспортное управление» заключило контракт с АО «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» («Красноярский ТИСИЗ»), которое должно было провести инженерные изыскания в рамках строительства новых станций красноярского метро. С 2018 года Митволь был председателем совета директоров «Красноярского ТИСИЗа».



По данным следствия, «Красноярский ТИСИЗ» выполнил лишь часть работ. За свою работу организация получила оплату в полном размере — 954 миллиона рублей.



