Митволя задержали в связи с делом о красноярском метро

Правоохранительные органы арестовали бывшего замглавы
Росприроднадзора Олега Митволя по делу о
хищении при инженерных изысканиях для строительства красноярского метро,
сообщил источник.
Митволя задержали сотрудники ФСБ 8 июня в аэропорту Внуково при попытке вылететь в Дубай. После этого его сопроводили в Красноярск, где суд отправил его под арест на месяц, сообщил РБК источник в силовых структурах.
По данным собеседников РБК, мужчину подозревают в хищении 900 миллионов рублей, выделенных аффилированной с ним проектной организации на строительство метро в Красноярске. Уголовное дело было возбуждено в мае.
В сентябре 2019
года красноярское «Краевое транспортное управление» заключило контракт с АО
«Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» («Красноярский ТИСИЗ»),
которое должно было провести инженерные изыскания в рамках строительства новых
станций красноярского метро. С 2018 года Митволь был председателем совета
директоров «Красноярского ТИСИЗа».
По данным следствия, «Красноярский ТИСИЗ» выполнил лишь часть работ. За свою работу организация получила оплату в полном размере — 954 миллиона рублей.