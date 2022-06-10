Упрощенные УАЗ «Патриот» и «Буханка» появятся в июле

Ульяновский автомобильный завод перейдет на выпуск упрощенных автомобилей с середины лета, сообщила пресс-служба УАЗа.

«В соответствии с ресорсингом моделей на замену антиблокировочной системы тормозов (ABS) потребуется от 9 до 12 месяцев. Соответственно мы ожидаем, что уже с июля этого года начнется выпуск автомобилей УАЗ «Патриот» и СГР без системы ABS», — цитирует «Газета.Ru» сообщение завода.

В компании подчеркнули, что у завода была договоренность о поставках на конвейер системы ABS от Bosch, но немецкий поставщик приостановил деятельность в России.

УАЗ руководствуется постановлением правительства, которое упростило требования по сертификации новых машин в части экологического класса (вместо двигателей «Евро-5» допускается «Евро-0») и ряда систем безопасности (без подушек безопасности, «ЭРЫ-ГЛОНАСС», ABS и системы курсовой стабилизации).