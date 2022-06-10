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Глава «Абрау-Дюрсо» спрогнозировал дефицит вин в Новый год

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Дефицит российских вин, включая игристые, может возникнуть в Новый год в условиях повышенного спроса, сообщил президент группы компаний «Абрау-Дюрсо» Павел Титов.

«Мы действительно наблюдаем повышенный спрос на российское вино в целом, а не только на игристое. Это объясняется дефицитом зарубежных вин на полках магазинов, а также повышением их стоимости, снижение которого пока не происходит», — цитирует Титова ТАСС.

Он спрогнозировал, что если величина спроса будет сохраняться и далее, это приведет к определенному дефициту вина в новогоднем сезоне, так как рассчитанные на этот год объемы достаточно быстро распродаются.

Вино из урожая этого года потребитель сможет попробовать только в следующем году, что объясняется технологическими особенностями производства вина, уточнил Титов.

«Абрау-Дюрсо» — ведущий производитель игристых и тихих вин России, ведущий историю с 1870 года. Представляет коллекции виноделен: «Абрау-Дюрсо», «Лоза», «Усадьба Дивноморское», «Винодельня Ведерниковъ» и другие.

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