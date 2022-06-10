Mary Gu выпустила новый романтичный трек

Певица Mary Gu спела в дуэте с репером Dose романтичную композицию про расставание с любимым человеком. Месяцем ранее она объявила, что разводится с мужем.

В новой композиции Mary Gu благодарит любимого человека. «Очевидно, надо отпустить. Я же все равно пройду, и ты пройдешь… Разбежимся, как люди, по любви», — поет она.

Поклонники предположили, что в песне рассказана история разрыва Mary Gu и ее мужа Дмитрия Богоявленского, с которым они прожили четыре года в браке. Сообщая о разводе поклонникам, певица писала, что они сумели остаться друзьями и благодарны друг другу за все.

Песню «Спасибо» оценили не все фанаты Mary Gu. Один из подписчиков высказал свое мнение соцсетях и назвал трек слабым по сравнению с хитами «Астероид» и «Кислород».

«А ты попробуй не сравнивать, а послушать нормально», — написала в ответ певица.