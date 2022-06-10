НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Срок действия ОСАГО предложили сократить

Источник:
Sibnet.ru
433 0
Фото: © Sibnet.ru

Автомобилисты смогут заключать ОСАГО на минимальный срок — от одного месяца, законопроект об этом подготовили депутаты ЛДПР.

«Предлагаем в качестве минимального срока заключения договора ОСАГО один месяц вместо установленного сейчас года. Так автолюбителям не придется терять деньги и нервы, если застраховать машину нужно менее чем на год», — написал один из авторов законопроектов Ярослав Нилов в телеграм-канале.

Авторы инициативы аргументировали поправки тем, что не всегда водитель использует транспортное средство в течение всего года. Например, ОСАГО нужно только «для поездки или перегона машины в другой город».

«В таких ситуациях водителю выгоднее заплатить штраф за езду без полиса ОСАГО в размере 800 рублей либо с учетом 50-процентной скидки в размере 400 рублей, чем покупать полис ОСАГО, средняя стоимость которого составляет более 5 тысяч рублей», — говорится в пояснительной записке к документу.

Еще по теме
Обозначен срок перевода водительских прав в QR-код
ГИБДД назвала главные нарушения ПДД женщинами‑водителями
Автовладельцы пожаловались на невозможность оформить ОСАГО
Агрессивное вождение захотели включить в КоАП
смотреть все
Авто #Автоправо
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
Новости Сибири
Самое популярное
Наргиз вернула в репертуар ранее запрещенные хиты
Загадочные объекты вылетели из черной дыры
Украина обстреляла территорию России из американских гаубиц
Новый глава АвтоВАЗа выразил недовольство английским языком
Обсуждение (0)
О самом главном
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Приметы богатства: как притянуть деньги
Все статьи
Мультимедиа
Самые необычные пляжи России. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Атомные ледоколы России. ФОТО
Самое обсуждаемое
96
Запорожье проведет референдум о вхождении в состав России
80
Троих иностранных наемников в ДНР приговорили к смертной казни
78
Министр обороны Украины раскрыл потери ВСУ
69
Путин предостерег США от поставок Украине дальнобойных систем
61
Превращение России в «остров» предсказали в Кремле