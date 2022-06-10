Автомобилисты смогут заключать ОСАГО на минимальный срок — от одного месяца, законопроект об этом подготовили депутаты ЛДПР.

«Предлагаем в качестве минимального срока заключения договора ОСАГО один месяц вместо установленного сейчас года. Так автолюбителям не придется терять деньги и нервы, если застраховать машину нужно менее чем на год», — написал один из авторов законопроектов Ярослав Нилов в телеграм-канале.

Авторы инициативы аргументировали поправки тем, что не всегда водитель использует транспортное средство в течение всего года. Например, ОСАГО нужно только «для поездки или перегона машины в другой город».

«В таких ситуациях водителю выгоднее заплатить штраф за езду без полиса ОСАГО в размере 800 рублей либо с учетом 50-процентной скидки в размере 400 рублей, чем покупать полис ОСАГО, средняя стоимость которого составляет более 5 тысяч рублей», — говорится в пояснительной записке к документу.