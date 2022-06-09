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Минэкономразвитие заявило о рекордно низкой месячной инфляции

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Месячный уровень инфляции в России в мае достиг рекордно низкого уровня — 0,12% по отношению к апрелю. В апреле по отношению к марту этот показатель составлял 1,56%, говорится в докладе Минэкономразвития.

На замедление инфляции, кроме сезонных факторов, продолжило оказывать влияние укрепление рубля и коррекция цен в условиях снижения потребительской активности, сказано в докладе.

«В результате на непродовольственные товары и услуги в отчетном месяце наблюдалась дефляция, на продовольственные товары рост цен замедлился. В июне тенденция сохранилась — за неделю c 28 мая по 3 июня 2022 года зафиксирована околонулевая ценовая динамика», — отметило ведомство

В годовом выражении темпы роста цен продолжили снижаться и по состоянию на 3 июня составили 17,02%, говорится в документе.

В ведомстве добавили, что нынешние показатели «позволяют сделать вывод о том, что инфляция скорректировала траекторию после достижения пиков в марте и апреле этого года».

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Топ комментариев

Alhazred

Да пожалей ты Зелю. Шансов то у него ноль)))

Uynachalnica

Мне в этом не спрос видится, а безнадега!

Alhazred

А в прошлый раз разве не Давид победил? )))

Asd10

Прикинь, и мне так же... А я не гундю. Что со мной не так???))