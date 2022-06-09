Минэкономразвитие заявило о рекордно низкой месячной инфляции

Месячный уровень инфляции в России в мае достиг рекордно низкого уровня — 0,12% по отношению к апрелю. В апреле по отношению к марту этот показатель составлял 1,56%, говорится в докладе Минэкономразвития.
На замедление инфляции, кроме сезонных факторов, продолжило оказывать влияние укрепление рубля и коррекция цен в условиях снижения потребительской активности, сказано в докладе.
«В результате на непродовольственные товары и услуги в отчетном месяце наблюдалась дефляция, на продовольственные товары рост цен замедлился. В июне тенденция сохранилась — за неделю c 28 мая по 3 июня 2022 года зафиксирована околонулевая ценовая динамика», — отметило ведомство
В годовом выражении темпы роста цен продолжили снижаться и по состоянию на 3 июня составили 17,02%, говорится в документе.
В ведомстве добавили, что нынешние показатели «позволяют сделать вывод о том, что инфляция скорректировала траекторию после достижения пиков в марте и апреле этого года».
AlhazredДа пожалей ты Зелю. Шансов то у него ноль)))
UynachalnicaМне в этом не спрос видится, а безнадега!
AlhazredА в прошлый раз разве не Давид победил? )))
Asd10Прикинь, и мне так же... А я не гундю. Что со мной не так???))