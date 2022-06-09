Минэкономразвитие заявило о рекордно низкой месячной инфляции

Месячный уровень инфляции в России в мае достиг рекордно низкого уровня — 0,12% по отношению к апрелю. В апреле по отношению к марту этот показатель составлял 1,56%, говорится в докладе Минэкономразвития.

На замедление инфляции, кроме сезонных факторов, продолжило оказывать влияние укрепление рубля и коррекция цен в условиях снижения потребительской активности, сказано в докладе.

«В результате на непродовольственные товары и услуги в отчетном месяце наблюдалась дефляция, на продовольственные товары рост цен замедлился. В июне тенденция сохранилась — за неделю c 28 мая по 3 июня 2022 года зафиксирована околонулевая ценовая динамика», — отметило ведомство

В годовом выражении темпы роста цен продолжили снижаться и по состоянию на 3 июня составили 17,02%, говорится в документе.

В ведомстве добавили, что нынешние показатели «позволяют сделать вывод о том, что инфляция скорректировала траекторию после достижения пиков в марте и апреле этого года».