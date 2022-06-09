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Хабаровский губернатор снимется в кино о краже золота

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Это произведение взято с веб-сайта Государственной думы Российской Федерации и распространяется на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International.Оно свободно распространяется в любых средствах массовой информации, на серверах сети Интернет или на любых иных носителях без каких-либо ограничений по объёму и срокам публикации. Единственным и обязательным условием перепечатки и ретрансляции является ссылка на первоисточник — duma.gov.ru. / CC BY 4.0

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, который заменил скандального главу региона Сергея Фургала, выступит в качестве продюсера и актера в фильме о похищении золота на Дальнем Востоке, сообщил он в интервью.

Дегтярев еще в прошлом году предложил снять на Дальнем Востоке приключенческий фильм, в основу которого ляжет история о краже золота. Он заявил, что утвердил синопсис полнометражного фильма с названием «Умальта».

«Попробуем что-то сделать в этом году, но, скорее, полноценные съемки стартуют в следующем. Пока собираем деньги. Бизнес помогает, чуть-чуть добавим краевых. Пока де-факто я генпродюсер», — сказал ТАСС Дегтярев.

Он не исключил, что может принять участие в съемках и как актер. «Обязательно найдем какую-нибудь роль», — сказал Дегтярев.

Он отметил, что работа над созданием фильма уже началась, его режиссером будет Андрей Богатырев. Актер театра и кино Павел Деревянко, предварительно, согласился сыграть одну из главных ролей.

По сюжету действие фильма происходит осенью 1916 года. Убиты сопровождающие обоза и похищено золото с Амгуньского прииска. Местный егерь становится очевидцем происшествия, видит тела возле повозки и картину разорения. Он собирает отряд из работников артели и идет по следу похитителей.

«Интересное кино должно получиться. Ведь в основе сюжета - подлинная история. До сих пор где-то в Верхнебуреинском районе Хабаровского края лежат тридцать пудов золота. Более 100 лет назад их то ли утопили, то ли закопали. Представляете, полтонны золотишка! Где оно? Всех свидетелей поубивали. Настоящий детектив. Только не вестерн, а истерн», — сказал глава региона.

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