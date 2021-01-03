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Пять интересных сериалов, которые можно посмотреть за день

Источник:
Sibnet.ru
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Включить хороший сериал в режиме нон-стоп — отличный способ передохнуть в период длинных морозных новогодних праздников. Найти интересные сериалы в хорошем качестве и в бесплатном доступе можно в видеосервисе Wink.

Онлайн-кинотеатр Wink дарит пакет «Новогодний» всем желающим. Это 30 тысяч фильмов и сериалов и 120 телеканалов, которые можно смотреть на телевизоре, ПК, смартфоне и других гаджетах. Подключается пакет по специальному промокоду

Активировать подарочный промокод в Wink (предварительно войти по номеру телефона) можно в любой день до 31 января 2021 года. Подписка будет действовать 30 дней, после чего отключиться самостоятельно.

«Вы все меня бесите» (20 серий по 25 минут) 

Соня Багрецова — журналист популярного городского издания. И в работе, и в жизни она не отличается дружелюбием и общительностью. Непростой характер мешает ей устроить личную жизнь, да Соне этого и не надо. Точнее, ей так кажется до тех пор, пока она не встречает своего нового начальника Кирилла.

«Псих» (восемь серий по 60 минут)

На первый взгляд Олег — счастливый человек и успешный психотерапевт: за возможность попасть к нему на сеанс клиенты готовы выстраиваться в очередь. Никто из них не подозревает, какая трагедия разворачивается за закрытыми дверьми его дома. Больше года назад бесследно пропала жена Олега, Марина. Все свободное время он проводит в компании алкоголя и антидепрессантов, еле сдерживает приступы агрессии.

«Ярмарка тщеславия» (семь серий по 45 минут)

Юная Бекки Шарп, не имея связей или богатых родственников, локтями проталкивает себе путь в высшее общество. Она не стесняется лгать и плести интриги, добиваясь своих целей. Дочь богатого торговца Амелия Седли собирается замуж за офицера Джорджа Осборна, которого она знает с самого детства, но по наивности своей не замечает его равнодушия и дурных привычек.

«Четыре свадьбы и одни похороны» (10 серий по 45 минут)

Четверо американских друзей встречаются на свадьбе в Лондоне, но все идет не по плану: за сорвавшейся церемонией следует безумный год, который включает в себя участие в политическом скандале, разрывы в отношениях и новые влюбленности.

«Дылды» (21 серия по 24 минуты)

Успешный тренер Михаил Ковалев отстранен из-за неспортивного поведения и ищет способ возродить карьеру. Мать Михаила когда-то была наставницей нынешней главы волейбольной федерации Ждановой и уговаривает ученицу дать ему шанс. Так Ковалев становится тренером провинциальной женской команды.

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