Пять интересных сериалов, которые можно посмотреть за день

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«Вы все меня бесите» (20 серий по 25 минут)

Соня Багрецова — журналист популярного городского издания. И в работе, и в жизни она не отличается дружелюбием и общительностью. Непростой характер мешает ей устроить личную жизнь, да Соне этого и не надо. Точнее, ей так кажется до тех пор, пока она не встречает своего нового начальника Кирилла.

«Псих» (восемь серий по 60 минут)

На первый взгляд Олег — счастливый человек и успешный психотерапевт: за возможность попасть к нему на сеанс клиенты готовы выстраиваться в очередь. Никто из них не подозревает, какая трагедия разворачивается за закрытыми дверьми его дома. Больше года назад бесследно пропала жена Олега, Марина. Все свободное время он проводит в компании алкоголя и антидепрессантов, еле сдерживает приступы агрессии.

«Ярмарка тщеславия» (семь серий по 45 минут)

Юная Бекки Шарп, не имея связей или богатых родственников, локтями проталкивает себе путь в высшее общество. Она не стесняется лгать и плести интриги, добиваясь своих целей. Дочь богатого торговца Амелия Седли собирается замуж за офицера Джорджа Осборна, которого она знает с самого детства, но по наивности своей не замечает его равнодушия и дурных привычек.

«Четыре свадьбы и одни похороны» (10 серий по 45 минут)

Четверо американских друзей встречаются на свадьбе в Лондоне, но все идет не по плану: за сорвавшейся церемонией следует безумный год, который включает в себя участие в политическом скандале, разрывы в отношениях и новые влюбленности.

«Дылды» (21 серия по 24 минуты)

Успешный тренер Михаил Ковалев отстранен из-за неспортивного поведения и ищет способ возродить карьеру. Мать Михаила когда-то была наставницей нынешней главы волейбольной федерации Ждановой и уговаривает ученицу дать ему шанс. Так Ковалев становится тренером провинциальной женской команды.