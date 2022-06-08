Минстрой рассмотрит возможность индексирования платы за содержание и ремонт дома без согласования с собственниками жилья, говорится в письме ведомства, направленном в Торгово-промышленную палату (ТПП).

Дополнительное согласование с жильцами не будет требоваться, в случае если пункт о повышении тарифов без решения собственников будет прописан в договоре с управляющей компанией, приводят «Известия» содержания письма.

Сейчас плату за управление и содержание многоквартирных домов должны устанавливать собственники жилья на общих собраниях, в ином случае это делает муниципалитет.

По словам члена комитета ТПП по предпринимательству в сфере ЖКХ Сусаны Киракосян, зачастую собственники не утверждают экономически обоснованный размер платы, что препятствует обслуживанию домов.

Индексация же будет служить управляющим компаниям четким ориентиром, как правильно проводить повышение платы, а собственники будут защищены от ее произвольных изменений, добавила Киракосян.