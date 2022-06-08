Жириновского раскроют с неожиданной стороны в шоу Малахова

Внебрачные дети Владимира Жириновского Анастасия Петрова и Олег Эйдельштейн станут гостями программы «Малахов» на канале «Россия» и расскажут об отце, сообщила пресс-служба телеканала.

Выпуск «Исповедь детей Жириновского» программы «Малахов» покажут на канале «Россия» 17 июня. В ней личность политика раскроют с неожиданной стороны.

«Мало кому известно, что он был заботливым и любящим отцом троих детей. Впервые "неизвестные" дети знаменитого политика — дочь Анастасия и младший сын Олег в эксклюзивном интервью Андрею Малахову раскроют образ Владимира Жириновского с новой, неожиданной стороны», — говорится в синопсисе передачи.

Что предсказал Жириновский?

Владимир Жириновский скончался 6 апреля после продолжительной болезни в московской больнице. Политику было 75 лет.