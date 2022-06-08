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Мультсериал про малыша Грута стартует в августе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Стражи галактики»

Мультсериал про одного из главных персонажей «Стражей галактики» — Грута, стартует 10 августа на стриминговом сервисе Disney+, сообщила компания в социальных сетях.

Малыш Грут — член Стражей Галактики, древовидный гуманоид и друг разумного енота Ракеты —«результата незаконных генетических и кибернетических экспериментов над низшей формой жизни». В фильмах Marvel его озвучил Вин Дизель, этот же голос персонаж получит в мультсериале «Я есть Грут», который будет состоять из короткометражек.


Режиссером выступит Кирстен Лепор. Мультсериал был анонсирован в декабре 2020 года, производство стартовало в августе 2021 года, а Лепора назначили на должность в ноябре 2021 года. Режиссер фильмов в серии «Стражи Галактики» Джеймс Ганн выступит продюсером проекта.

Известно, что сериал будет частью четвертой фазы киновселенной Marvel. Каждая короткометражка будет посвящена тому, как Грут отправляется в приключения по галактике с новыми и необычными персонажами, которые втягивают его в неприятности.

В то же время Джеймс Ганн ответил фанату на вопрос о том, до или после второго фильма о «Стражах» будет происходить действие анимационного шоу. Он подчеркнул, что проект не обязательно должен быть связан напрямую с таймлайном других фильмов.

«Это анимационные короткометражки, поэтому они не обязательно являются частью саги «Стражей», — объяснил в Twitter Ганн и добавил, что будущие серии «сами по себе канон».

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