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Масочный режим приостановили на Алтае

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Действие обязательного масочного режима приостановили в Алтайском крае по решению губернатора Виктора Томенко, сообщила администрация региона.

«С 7 июня на период эпидемиологического благополучия в Алтайском крае приостанавливается действие требования об обязательном использовании гигиенических масок для индивидуальной защиты органов дыхания», — сказано в сообщении. 

Маски теперь можно не носить в местах массового пребывания людей, в транспорте, при проведении мероприятий с массовым участием людей на открытом воздухе.

В то же время сохраняется рекомендация Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю о соблюдении масочного режима для граждан старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания.

Предполагается, что в случае ухудшения эпидобстановки обязательный масочный режим может вернуться.

Тема: Коронакризис
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Жизнь #Алтайский край #Новости COVID19
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