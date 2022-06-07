Масочный режим приостановили на Алтае

Действие обязательного масочного режима приостановили в Алтайском крае по решению губернатора Виктора Томенко, сообщила администрация региона.

«С 7 июня на период эпидемиологического благополучия в Алтайском крае приостанавливается действие требования об обязательном использовании гигиенических масок для индивидуальной защиты органов дыхания», — сказано в сообщении.

Маски теперь можно не носить в местах массового пребывания людей, в транспорте, при проведении мероприятий с массовым участием людей на открытом воздухе.

В то же время сохраняется рекомендация Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю о соблюдении масочного режима для граждан старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания.

Предполагается, что в случае ухудшения эпидобстановки обязательный масочный режим может вернуться.