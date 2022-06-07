Старая Европа не поддержит требование Зеленского о возврате Крыма

Старая Европа — Германия, Франция и Италия — не поддерживают требование Владимира Зеленского о передаче Киеву контроля над Крымом, заявил американский консервативный политик и публицист Патрик Бьюкенен.

Рим, Париж и Берлин выступают за скорейшее мирное урегулирование ситуации на Украине, уверен политик. «Никто из них не настаивает на том, чего время от времени требует Владимир Зеленский: на уходе России с территорий, которыми она владеет с 2014 года», — цитирует РИА Новости Бьюкенена.

По убеждению политика, в этом вопросе Зеленского активно поддерживают страны Восточной Европы, выступающие противовесом Германии, Франции и Италии.

Зеленский ранее заявил, что Украина никогда не признает Крым частью России и не согласится на автономию Донецкой и Луганской народных республик.