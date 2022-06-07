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Голикова рассказала о плюсах слияния ПФР и ФСС

Источник:
«Российская газета»
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Фото: © пресс-служба президента России

Рост социальных выплат станет следствием объединения Фонда социального страхования и Пенсионного фонда в единый социальный фонд, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Выплаты будут расти постепенно, и к 2025 году мы увидим их 1,5-кратное увеличение», — цитирует «Российская газета» Голикову.

Появится единый тариф для страховых взносов и три категории льготных тарифов — 15%, 7,6% и в отдельных случаях — 0%, сказала она. Тариф 7,6 % будет применяться ко всем некоммерческим и благотворительным организациям, то есть для них он сократится в два раза, уточнила Голикова.

Вице-премьер подчеркнула, что реорганизация государственных внебюджетных фондов не отразится на получателях пособий, граждане продолжат получать назначенные им ранее меры соцподдержки, все обязательства государства будут исполняться.

По словам министра труда и соцзащиты Антона Котякова, процедура перехода к единому фонду будет бесшовной. В дальнейшем для назначения мер соцподдержки от граждан потребуется только заявление, а в ряде случаев они будут предоставляться проактивно: без обращения граждан.

Планируется, что единый Фонд пенсионного и социального страхования появится к 1 января 2023 года. Он будет начислять гражданам все социальные выплаты, включая пенсии и пособия.

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