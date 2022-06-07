Эмбер Херд оказалась в тяжелом положении после проигрыша Деппу

Актриса Эмбер Херд должна выплатить Джонни Деппу 15
миллионов долларов за клевету и судебные издержки, но помимо этого после
проигрыша бывшему мужу пострадала ее репутация.
Херд обвиняла Деппа в домашнем насилии во время их брака. Актер подал иск против супруги за клевету и выиграл дело.
Пока приговор не вынесли Депп находился за бортом киноиндустрии, его мало кто рассматривал на главные роли, боясь навредить репутации.
После суда на месте Деппа оказалась Херд. Например, сцены с актрисой
планируют полностью убрать из нового фильма про «Аквамена», сообщает
издание The Direct.
Выплачивать огромную сумму Джонни Деппу, по сообщениям западных СМИ, Херд тоже будет затруднительно — таких денег у нее просто нет.
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