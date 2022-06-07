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Эмбер Херд оказалась в тяжелом положении после проигрыша Деппу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: MTV International / CC BY 3.0

Актриса Эмбер Херд должна выплатить Джонни Деппу 15 миллионов долларов за клевету и судебные издержки, но помимо этого после проигрыша бывшему мужу пострадала ее репутация.

Херд обвиняла Деппа в домашнем насилии во время их брака. Актер подал иск против супруги за клевету и выиграл дело.

Пока приговор не вынесли Депп находился за бортом киноиндустрии, его мало кто рассматривал на главные роли, боясь навредить репутации. 

После суда на месте Деппа оказалась Херд. Например, сцены с актрисой планируют полностью убрать из нового фильма про «Аквамена», сообщает издание The Direct.

Выплачивать огромную сумму Джонни Деппу, по сообщениям западных СМИ, Херд тоже будет затруднительно — таких денег у нее просто нет.

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