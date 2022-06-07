Власти засекретят размер золотовалютных запасов России

Минэкономразвития разработало законопроект, исключающий информацию о размере золотого запаса и валютных резервов из перечня сведений, не подлежащих засекречиванию.

Размер золотовалютных запасов хотят засекретить «в целях снижения негативных последствий недружественных действий иностранных государств и международных организаций», приводит РБК в сопроводительных материалах к законопроекту.

Иными словами, Россия не хочет, чтобы Запад знал о ее финансовых резервах. «В условиях санкционных войн подобную информацию лучше не афишировать», — считает доцент департамента мировых финансов Финансового университета при правительстве Лазарь Бадалов.

Закон о гостайне был принят в 1993 году, он установил, что сведения о валютных и золотых госрезервах не могут быть засекречены. В этот перечень также входят сведения о состоянии здоровья высших чиновников, чрезвычайных происшествиях и катастрофах, фактах нарушения прав и свобод человека.

По состоянию на конец 2021 года 21,5% резервов хранилось в золоте на территории России, почти 34% в активах в евро, около 11% — в долларовых активах, 17,1% — в юаневых, остальное — в фунтах, иенах и прочих валютах.

Согласно данным ЦБ на 27 мая, международные резервы составили 589,6 миллиарда долларов. Примерно 300 миллиардов из них были заморожены (в долларах США, евро, фунтах стерлингов, японских иенах, канадских долларах).