Новосибирские мужчины полюбили уборку и готовку

Новосибирские мужчина за десять лет стали чаще участвовать в домашних делах, они стали активнее в готовке и глажке, сообщает опрос SuperJob.

Самые нелюбимые бытовые дела новосибирцев — это глажение и уборка, их больше всего не любят 25 и 18% опрошенных соответственно. Мытье посуды на первом месте антирейтинга бытовых обязанностей у 12%, готовка — у 9%. К закупке продуктов и стирке опрошенные относятся спокойнее: ходить в магазины и на рынки больше всего не нравится 4% опрошенных, стирать — 2%.



В Новосибирске к утюжению и кулинарии терпимее мужчины, а к закупке товаров для дома — женщины. Гладить чаще всего не любят респонденты старше 45 лет, тогда как мыть посуду — опрошенные моложе 34 лет.



Все домашние дела, за исключением закупки продуктов, в Новосибирске намного чаще выполняют женщины, чем мужчины. На плечи респондентов до 34 лет хлопоты по дому ложатся реже, чем на плечи более старших поколений.

За 10 лет мужчины стали чаще привлекаться к бытовым обязанностям, за исключением разве что глажки. У женщин изменения не столь значительны: только регулярно занимающихся стиркой и утюжением стало меньше.