Автоэксперт предупредил об опасности АИ‑92

Ряд современных двигателей, адаптированных под 92-й бензин, все равно может столкнуться с негативными последствиями, сообщил автоэксперт Александр Виноградов.

«Опасность низкооктанового топлива — в детонации, которая влечет за собой перегрев деталей мотора, выход из строя прокладки головки блока цилиндров и разрушение перегородок между поршневыми кольцами», — объяснил Виноградов в статье журнала «За рулем».

Силовой агрегат придется перебирать, потратив при этом столько денег, сколько не сэкономишь на бензине и за пару десятков лет (при разнице цены одного литра Аи-92 и Аи-95 в 4-5 рублей).

«Использовать топливо с невысоким октановым числом лучше лишь периодически и только при спокойной езде. Дело в том, что при турбине и непосредственном впрыске требование к октановому числу всегда выше. Его можно снизить до какой-то степени, но полноценной заменой АИ-92 не станет — риск детонации при активной и напористой езде будет сохраняться всегда», — посоветовал автоэксперт.

В качестве примера Виноградов привел турбодвигатель H5H компании Renault (объемом 1,3 литра и мощностью 150 лошадиных сил), который устанавливается на модели Duster, Kaptur и Arkana. Сначала его разрешалось заправлять бензином АИ-95, однако позже его адаптировали под 92-й, постоянно использовать который Виноградов не рекомендует.