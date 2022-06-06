Ученые ХГУ запатентовали защиту зданий от землетрясений

Ученые из Хакасского госуниверситета Олег, Максим, Евгений и Алексей Хегаи получили евразийский патент на изобретение, предназначенному для зданий, строящихся в сейсмически опасных районах, сообщает пресс-служба вуза.

«Конструкция обладает функцией защиты здания или сооружения от сейсмических воздействий, исключает возможность передачи горизонтальных усилий, повышает надежность и устойчивость», – сказал кандидат технических наук, доцент кафедры промышленного, гражданского строительства и техносферной безопасности ХГУ Олег Хегай.

По его словам, преимущество изобретения перед аналогами — высокая степень сейсмозащиты зданий, ограничения перемещения зданий при землетрясениях, снижение расхода материала при строительстве зданий и сооружений в сейсмоопасных районах.

В 2019 году на изобретение уже был получен российский патент. Тогда же Олег Хегай презентовал устройство на Красноярском экономическом форуме. Благодаря евразийскому патенту права на изобретение расширены территориально. Теперь они действуют и в странах ближнего зарубежья.

Научный коллектив активно работает над внедрением изобретения. Им уже заинтересовались строители из Сочи.