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Ученые ХГУ запатентовали защиту зданий от землетрясений

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ХГУ

Ученые из Хакасского госуниверситета Олег, Максим, Евгений и Алексей Хегаи получили евразийский патент на изобретение, предназначенному для зданий, строящихся в сейсмически опасных районах, сообщает пресс-служба вуза.

«Конструкция обладает функцией защиты здания или сооружения от сейсмических воздействий, исключает возможность передачи горизонтальных усилий, повышает надежность и устойчивость», – сказал кандидат технических наук, доцент кафедры промышленного, гражданского строительства и техносферной безопасности ХГУ Олег Хегай.

По его словам, преимущество изобретения перед аналогами — высокая степень сейсмозащиты зданий, ограничения перемещения зданий при землетрясениях, снижение расхода материала при строительстве зданий и сооружений в сейсмоопасных районах.

В 2019 году на изобретение уже был получен российский патент. Тогда же Олег Хегай презентовал устройство на Красноярском экономическом форуме. Благодаря евразийскому патенту права на изобретение расширены территориально. Теперь они действуют и в странах ближнего зарубежья.

Научный коллектив активно работает над внедрением изобретения. Им уже заинтересовались строители из Сочи.

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