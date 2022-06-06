Резко упало количество покупок в зарубежных онлайн‑магазинах

Трансграничная электронная торговля в апреле резко просела, сообщает Министерство экономического развития России.

Связано это в первую очередь с высокой волатильностью курса рубля и проблемами с оплатой из-за санкций, но сейчас падение замедлилось, рассказали «Известиям» в ведомстве.

У бизнеса несколько иная оценка. В апреле этого года оборот трансграничной интернет-торговли сократился на 51% год к году до 11,7 млрд рублей, оценили в Ассоциации компаний интернет-торговли.

По данным организации, сокращение в категории «одежда и обувь» составило 92%, «красота и здоровье» — 39%, «мебель и товары для дома» — 31%, «автозапчасти» — 25%, «цифровая и бытовая техника» — 19%.

В Минэке считают, что на место выбывших с рынка иностранных товаров придет продукция государств ЕАЭС. В Евразийской экономической комиссии уже начали разработку необходимой для этого нормативной базы, заверили там.

Эксперты добавили, что сейчас бизнес прорабатывает и схемы ввоза вещей от прервавших работу в стране брендов через страны ЕАЭС.