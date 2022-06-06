НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Резко упало количество покупок в зарубежных онлайн‑магазинах

Источник:
«Известия»
363 0
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Трансграничная электронная торговля в апреле резко просела, сообщает Министерство экономического развития России.

Связано это в первую очередь с высокой волатильностью курса рубля и проблемами с оплатой из-за санкций, но сейчас падение замедлилось, рассказали «Известиям» в ведомстве.

У бизнеса несколько иная оценка. В апреле этого года оборот трансграничной интернет-торговли сократился на 51% год к году до 11,7 млрд рублей, оценили в Ассоциации компаний интернет-торговли.

По данным организации, сокращение в категории «одежда и обувь» составило 92%, «красота и здоровье» — 39%, «мебель и товары для дома» — 31%, «автозапчасти» — 25%, «цифровая и бытовая техника» — 19%.

В Минэке считают, что на место выбывших с рынка иностранных товаров придет продукция государств ЕАЭС. В Евразийской экономической комиссии уже начали разработку необходимой для этого нормативной базы, заверили там.

Эксперты добавили, что сейчас бизнес прорабатывает и схемы ввоза вещей от прервавших работу в стране брендов через страны ЕАЭС.

Еще по теме
Россиян освободят от наказаний за параллельный импорт
Россия готова предоставить проход украинским судам с зерном
Новосибирцы закупили надувные бассейны для дач
Ростелеком запустил бесплатные антикризисные курсы для бизнесменов
смотреть все
Экономика #Торговля
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Безлимит ушел в архив: почему изменились мобильные тарифы?
Снег в июне выпал в Томске
Наргиз вернула в репертуар ранее запрещенные хиты
Шольц и Макрон задумали договориться с Москвой в обход Киева
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самые необычные пляжи России. ФОТО
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Атомные монстры России для покорения Арктики. ФОТО
Самое обсуждаемое
93
Кремль подвел итоги 100 дней спецоперации на Украине
69
Путин предостерег США от поставок Украине дальнобойных систем
64
Зеленский раскрыл масштаб потерь украинских сил
52
Путин рассказал о щелкающей украинские ракеты, «как орехи» ПВО
36
Шойгу и Кадыров обсудили ускорение спецоперации на Украине